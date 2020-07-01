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Евросоюз открывает границы для граждан 14 стран

01.07.2020 09:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

С 1 июля Евросоюз открывает свои границы для приезжих из 14 стран планеты. Этот список рекомендательный. Вероятно, к ним в ближайшие дни добавят Китай. Остальные туристы пока в ожидании. В том числе и в США. Ежегодно около 15 миллионов американцев посещают Старый Свет, а 10 миллионов граждан ЕС отправляются в Штаты. Взаимно закрытые границы наносят колоссальный ущерб экономикам обеих сторон. Туризм, например, формирует 13 процентов ВВП Италии. Список разрешенных стран будет обновляться каждые две недели вслед за изменением эпидемиологической ситуации.
 
 
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С 1 июля Евросоюз открывает свои границы для приезжих из 14 стран планеты. Этот список рекомендательный. Вероятно, к ним в ближайшие дни добавят Китай. Остальные...
 
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