Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Финляндии разрешили массовые мероприятия на открытом воздухе с участием более 500 человек Для публики станет доступным посещение футбольных матчей, фестивалей и других культурных мероприятий. Массовые мероприятия, которые проводятся в закрытых...

Для публики станет доступным посещение футбольных матчей, фестивалей и других культурных мероприятий.Массовые мероприятия, которые проводятся в закрытых помещениях, все еще ограничены количеством посетителей до 500 человек вплоть до 1 августа. До этого срока остается в силе и рекомендация об удаленной работе.С 13 июля правительство снимает ограничения на поездки в Австрию, Венгрию, Германию, Грецию, Италию, Испанию, Люксембург, Мальту, Словакию, Словению, Швейцарию и Лихтенштейн, а также не входящие в зону Шенгена Ирландию, Кипр и Хорватию.Ресторанам разрешается быть открытыми с 4 утра до 2 ночи. Максимальное количество посетителей ограничено до 75% от обычного. У каждого посетителя должно быть свое посадочное место.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите