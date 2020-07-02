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В Финляндии разрешили массовые мероприятия на открытом воздухе с участием более 500 человек
02.07.2020 17:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTДля публики станет доступным посещение футбольных матчей, фестивалей и других культурных мероприятий.
Массовые мероприятия, которые проводятся в закрытых помещениях, все еще ограничены количеством посетителей до 500 человек вплоть до 1 августа. До этого срока остается в силе и рекомендация об удаленной работе.
С 13 июля правительство снимает ограничения на поездки в Австрию, Венгрию, Германию, Грецию, Италию, Испанию, Люксембург, Мальту, Словакию, Словению, Швейцарию и Лихтенштейн, а также не входящие в зону Шенгена Ирландию, Кипр и Хорватию.
Ресторанам разрешается быть открытыми с 4 утра до 2 ночи. Максимальное количество посетителей ограничено до 75% от обычного. У каждого посетителя должно быть свое посадочное место.
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Для публики станет доступным посещение футбольных матчей, фестивалей и других культурных мероприятий. Массовые мероприятия, которые проводятся в закрытых...
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