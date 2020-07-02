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В Мьянме в результате оползня на нефритовой шахте погибли 50 человек
02.07.2020 14:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПо данным пожарных служб, оползень произошел из-за сильных дождей. Под завалами в шахте еще могут находиться люди. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.
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По данным пожарных служб, оползень произошел из-за сильных дождей. Под завалами в шахте еще могут находиться люди. На месте происшествия продолжается...
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