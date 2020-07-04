Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Оскар" ищет новые лица Новые времена грядут для главной кинопремии мира - "Оскар"! В американскую академию пригласили вступить более чем 800 деятелей киноиндустрии из 68 стран мира! Такого...

Новые времена грядут для главной кинопремии мира - "Оскар"! В американскую академию пригласили вступить более чем 800 деятелей киноиндустрии из 68 стран мира! Такого этнического разнообразия в традиционно американской премии еще не было. В последние годы на знаменитую киноакадемию обрушился шквал критики, рейтинги падали из года в год. С новым составом появится и свежее видение, уверены в академии.