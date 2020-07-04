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"Оскар" ищет новые лица
04.07.2020 22:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНовые времена грядут для главной кинопремии мира - "Оскар"! В американскую академию пригласили вступить более чем 800 деятелей киноиндустрии из 68 стран мира! Такого этнического разнообразия в традиционно американской премии еще не было. В последние годы на знаменитую киноакадемию обрушился шквал критики, рейтинги падали из года в год. С новым составом появится и свежее видение, уверены в академии.
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Новые времена грядут для главной кинопремии мира - "Оскар"! В американскую академию пригласили вступить более чем 800 деятелей киноиндустрии из 68 стран мира! Такого...
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