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В Великобритании заработали общественные места

04.07.2020 21:57 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В мире продолжается смягчение ограничений, связанных с COVID-19. Настоящий праздник сегодня для жителей Великобритании! В королевстве впервые за 3 месяца заработали рестораны и пабы. Открылись парикмахерские и салоны красоты. Первые клиенты выстроились в очереди уже в полночь - ровно тогда, когда ограничения прекратили действовать. Кроме того, для посещения вновь доступны библиотеки, кинотеатры, музеи и галереи - так что, Британия, наконец, возвращается к привычной жизни. Для туристов готовятся к открытию отели и кемпинги. 


Храм Саграда Фамилия вновь открыт для посещений 


В Барселоне сегодня заработала главная туристическая достопримечательность города - Саграда Фамилия. Первыми посетителями символично стали медики, санитары и волонтеры - все те, кто внес свой вклад в борьбу с пандемией.


Пробки на границах Греции 


Оживает туристический сектор и в Греции! Туда сегодня прибыл первый чартерный рейс из Дании. Туристы разместились в отелях острова Крит. Ажиотаж открытых курортов вылился в огромные пробки на границах. Желающие отдохнуть выстроились на болгарско-греческом рубеже в автомобильную очередь длиной в 12 километров.

 
 
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В мире продолжается смягчение ограничений, связанных с COVID-19. Настоящий праздник сегодня для жителей Великобритании! В королевстве впервые за 3 месяца заработали...
 
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