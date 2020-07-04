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В Великобритании заработали общественные места
04.07.2020 21:57 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ мире продолжается смягчение ограничений, связанных с COVID-19. Настоящий праздник сегодня для жителей Великобритании! В королевстве впервые за 3 месяца заработали рестораны и пабы. Открылись парикмахерские и салоны красоты. Первые клиенты выстроились в очереди уже в полночь - ровно тогда, когда ограничения прекратили действовать. Кроме того, для посещения вновь доступны библиотеки, кинотеатры, музеи и галереи - так что, Британия, наконец, возвращается к привычной жизни. Для туристов готовятся к открытию отели и кемпинги.
Храм Саграда Фамилия вновь открыт для посещений
В Барселоне сегодня заработала главная туристическая достопримечательность города - Саграда Фамилия. Первыми посетителями символично стали медики, санитары и волонтеры - все те, кто внес свой вклад в борьбу с пандемией.
Пробки на границах Греции
Оживает туристический сектор и в Греции! Туда сегодня прибыл первый чартерный рейс из Дании. Туристы разместились в отелях острова Крит. Ажиотаж открытых курортов вылился в огромные пробки на границах. Желающие отдохнуть выстроились на болгарско-греческом рубеже в автомобильную очередь длиной в 12 километров.
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В мире продолжается смягчение ограничений, связанных с COVID-19. Настоящий праздник сегодня для жителей Великобритании! В королевстве впервые за 3 месяца заработали...
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