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В Хорватии проходят парламентские выборы
05.07.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПарламентские выборы сегодня проходят в Хорватии. На 151 место в саборе претендуют свыше 2,5 тысячи кандидатов от более чем 70 политических сил. Основная борьба, по словам экспертов, развернется между левой коалицией "Перезагрузка", в которую в данный момент входят 11 партий, и правящим правоцентристским "Хорватским демократическим содружеством". Как отмечают аналитики, скорее всего, новый Кабинет министров страны будет коалиционным.
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Парламентские выборы сегодня проходят в Хорватии. На 151 место в саборе претендуют свыше 2,5 тысячи кандидатов от более чем 70 политических сил. Основная борьба, по...
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