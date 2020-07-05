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В Австрии убит критик Кадырова, просивший политического убежища

05.07.2020 13:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В австрийском городе Герасдорф-бай-Вин в 19:30 по местному времени в субботу произошло убийство, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию. По словам представителя полиции Вальтера Шварценекера, убитый — проситель политического убежища, у него был российский паспорт.

Шварценекер заявил ТАСС, что убитому было 43 года. Он отметил, что и застреленный, и предполагаемый преступник — граждане России, но не смог предоставить данные об их национальностях, передает агентство. Полиция пока не установила причины убийства.

Как пишет OE24, мужчину убили вечером 4 июля выстрелом в голову. Инцидент произошел возле одного из городских торговых центров.

Предполагаемого преступника задержали через несколько часов, его автомобиль был остановлен в городе Линц. Полиция считает, что стрелявший также является уроженцем Чечни, заявил Шварценекер. При задержании мужчина не сопротивлялся, пишет РБК.

По данным проекта Радио «Свобода» «Кавказ.Реалии» и издания «Кавказский Узел», убитый — уроженец Чечни Мамихан Умаров. Он последовательно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и вел на чеченском языке канал на Youtube под именем «Анзор из Вены», называя себя бывшим наемником и экс-сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия. Умаров также утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

 
 
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В австрийском городе Герасдорф-бай-Вин в 19:30 по местному времени в субботу произошло убийство, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию. По...
 
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