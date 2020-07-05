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Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

05.07.2020 14:56 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США. Об этом он сообщил в Twitter. Исполнитель не пояснил, какую партию он намерен представлять, но не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за пост президента США. 

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Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США. Об этом он сообщил в Twitter. Исполнитель не пояснил, какую партию он намерен представлять, но...
 
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