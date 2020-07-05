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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США. Об этом он сообщил в Twitter. Исполнитель не пояснил, какую партию он намерен представлять, но...

Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США. Об этом он сообщил в Twitter. Исполнитель не пояснил, какую партию он намерен представлять, но не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за пост президента США.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите