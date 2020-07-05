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Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США
05.07.2020 14:56 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАмериканский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США. Об этом он сообщил в Twitter. Исполнитель не пояснил, какую партию он намерен представлять, но не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за пост президента США.
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Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США. Об этом он сообщил в Twitter. Исполнитель не пояснил, какую партию он намерен представлять, но...
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