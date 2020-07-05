Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЧП в палаточном лагере в Красноярском крае Сотрудниками прокуратуры Красноярского края ведется проверка обстоятельств ЧП, произошедшего в лагере для туристов на берегу озера Маслеево. Там ночью ветром на...

Сотрудниками прокуратуры Красноярского края ведется проверка обстоятельств ЧП, произошедшего в лагере для туристов на берегу озера Маслеево. Там ночью ветром на палатки были повалены сосны. Погибла женщина. 5 человек пострадали. По словам врачей, состояние одного из раненых тяжелое. Среди тех, кто был травмирован, 14-летний подросток. Повреждены и несколько автомобилей, некоторые восстановлению не подлежат. На разбор завалов спасателям потребовалось несколько часов.