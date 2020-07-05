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На юг Японии обрушились проливные дожди
05.07.2020 13:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПогибли 30 человек, 13 пропали без вести. Сейчас идет поисково-спасательная операция с участием военных и вертолетов. В ряде населенных пунктов вода достигает вторых этажей жилых домов. Среди жертв стихии жильцы дома престарелых. Здание затопило из-за разлива реки. Эвакуировано в общей сложности более 300 тысяч человек. Свыше 6 тысяч домов остались без света. В ряде городов нет связи.
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Погибли 30 человек, 13 пропали без вести. Сейчас идет поисково-спасательная операция с участием военных и вертолетов. В ряде населенных пунктов вода достигает вторых...
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