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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На юг Японии обрушились проливные дожди Погибли 30 человек, 13 пропали без вести. Сейчас идет поисково-спасательная операция с участием военных и вертолетов. В ряде населенных пунктов вода достигает вторых...

Погибли 30 человек, 13 пропали без вести. Сейчас идет поисково-спасательная операция с участием военных и вертолетов. В ряде населенных пунктов вода достигает вторых этажей жилых домов. Среди жертв стихии жильцы дома престарелых. Здание затопило из-за разлива реки. Эвакуировано в общей сложности более 300 тысяч человек. Свыше 6 тысяч домов остались без света. В ряде городов нет связи.