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В Праге попрощались с коронавирусом шумным торжеством
05.07.2020 15:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа Карловом мосту установили полукилометровый стол, за которым собралось порядка тысячи гостей. Люди делились друг с другом едой и напитками, принесенными из дома, наконец, сняли маски и, естественно, не соблюдали социальную дистанцию.
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На Карловом мосту установили полукилометровый стол, за которым собралось порядка тысячи гостей. Люди делились друг с другом едой и напитками, принесенными из дома,...
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