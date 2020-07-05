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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стрельба на детской площадке в Лондоне Стрельба на детской площадке на севере столицы Великобритании. Как говорят очевидцы, неизвестный открыл огонь в тот момент, когда проезжал мимо на мопеде. Погибла...

Стрельба на детской площадке на севере столицы Великобритании. Как говорят очевидцы, неизвестный открыл огонь в тот момент, когда проезжал мимо на мопеде. Погибла девушка. Ей было около 20 лет. В лондонском Ислингтоне полиция сейчас ищет нападавшего.