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Венесуэла отмечает День независимости
05.07.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОна была провозглашена независимой республикой в 1811 году. Президент Беларуси от имени народа и себя лично поздравил главу Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником. Александр Лукашенко выразил убеждение, что Каракас успешно преодолеет все трудности, с которыми столкнулся в последнее время. Минск также подтвердил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, направленного на процветание обеих стран и рост благополучия их народов.
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Она была провозглашена независимой республикой в 1811 году. Президент Беларуси от имени народа и себя лично поздравил главу Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан...
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