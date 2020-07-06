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Pizza Hut и Wendy's в США объявили о банкротстве

06.07.2020 16:21 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Компания, управляющая Pizza Hut и Wendy's, объявила о банкротстве. Одна из крупнейших франчайзи американских ресторанных сетей подала заявление в суд для защиты от кредиторов. 40 тысяч сотрудников в 27-ми штатах страны продолжают работу пока идет процедура банкротства.  В общем более полутора тысячи ресторанов Pizza Hut и Wendy's стали очередной жертвой пандемии: во время карантина общепит закрылся, нарушились поставки, вырос долг до миллиарда долларов. А рост заказов по доставке еды  не смог спасти компанию.
 
 
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Компания, управляющая Pizza Hut и Wendy's, объявила о банкротстве. Одна из крупнейших франчайзи американских ресторанных сетей подала заявление в суд для защиты от...
 
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