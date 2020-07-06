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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовые беспорядки и расстрелы в США Новая волна массовых беспорядков с применением огнестрельного оружия прокатилась по США во время празднования Дня независимости. По подсчетам журналистов...

Новая волна массовых беспорядков с применением огнестрельного оружия прокатилась по США во время празднования Дня независимости. По подсчетам журналистов британской Daily Mail, погибли не менее 27 человек. Наибольшие беспорядки прошли в Чикаго. Там убиты 17, еще 63 ранены. В Нью-Йорке пострадал 41 человек, как минимум четверо погибли. Президент Дональд Трамп предупредил (правда, в "Твиттере"), что в случае необходимости готов вывести на улицы Национальную гвардию.В дни празднования независимости активизировались и местные вандалы. В Рочестере (штат Нью-Йорк) снесли с постамента статую сбежавшему из рабства Фредерику Дугласу. Не прекращаются акты вандализма и против памятников открывшему Америку Колумбу.