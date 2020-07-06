ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Массовые беспорядки и расстрелы в США

06.07.2020 19:52 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новая волна массовых беспорядков с применением огнестрельного оружия прокатилась по США  во время празднования Дня независимости. По подсчетам журналистов британской Daily Mail, погибли не менее 27  человек. Наибольшие беспорядки прошли  в Чикаго. Там убиты 17, еще 63 ранены. В Нью-Йорке  пострадал 41 человек, как минимум четверо погибли. Президент Дональд Трамп  предупредил (правда, в "Твиттере"), что в случае необходимости  готов вывести на улицы Национальную гвардию. 
В дни празднования независимости  активизировались и местные вандалы. В Рочестере  (штат Нью-Йорк)  снесли с постамента  статую сбежавшему из рабства  Фредерику Дугласу. Не прекращаются акты вандализма и против памятников открывшему Америку  Колумбу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая волна массовых беспорядков с применением огнестрельного оружия прокатилась по США  во время празднования Дня независимости. По подсчетам журналистов...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Австралии в клубнике и хлебе снова нашли иголки и кнопки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика