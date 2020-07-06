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В Австралии в клубнике и хлебе снова нашли иголки и кнопки
06.07.2020 18:56 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ магазине на юге страны с 27 июня по 1 июля произошло три похожих инцидента. В упаковке клубники и в авокадо были найдены металлические иголки, а в батоне хлеба обнаружили канцелярские кнопки.
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В магазине на юге страны с 27 июня по 1 июля произошло три похожих инцидента. В упаковке клубники и в авокадо были найдены металлические иголки, а в батоне хлеба...
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