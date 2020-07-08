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В Сербии толпа пыталась взять штурмом здание парламента
08.07.2020 08:50 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНесколько часов назад 5-тысячная толпа на центральной площади Белграда пыталась взять штурмом здание скупщины. Хулиганы вступили в схватку с блюстителями порядка, жгли мусорные контейнеры, уничтожили 3 полицейских автомобиля. Им удалось ворваться в холл парламента, но отсюда их в результате ожесточенного противостояния удалось вытеснить.
Десятки зачинщиков беспорядков были задержаны. Есть пострадавшие, в том числе - среди полицейских. Инициатором конфликта выступило местное оппозиционное движение. Накануне президент Вучич объявил, что в стране, в связи с обострением эпидемической ситуации, вновь ужесточаются карантинные меры. В частности, вводится комендантский час и разворачиваются 10 дополнительных госпиталей.
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Несколько часов назад 5-тысячная толпа на центральной площади Белграда пыталась взять штурмом здание скупщины. Хулиганы вступили в схватку с блюстителями порядка,...
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