Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Сербии толпа пыталась взять штурмом здание парламента Несколько часов назад 5-тысячная толпа на центральной площади Белграда пыталась взять штурмом здание скупщины. Хулиганы вступили в схватку с блюстителями порядка,...

Несколько часов назад 5-тысячная толпа на центральной площади Белграда пыталась взять штурмом здание скупщины. Хулиганы вступили в схватку с блюстителями порядка, жгли мусорные контейнеры, уничтожили 3 полицейских автомобиля. Им удалось ворваться в холл парламента, но отсюда их в результате ожесточенного противостояния удалось вытеснить.Десятки зачинщиков беспорядков были задержаны. Есть пострадавшие, в том числе - среди полицейских. Инициатором конфликта выступило местное оппозиционное движение. Накануне президент Вучич объявил, что в стране, в связи с обострением эпидемической ситуации, вновь ужесточаются карантинные меры. В частности, вводится комендантский час и разворачиваются 10 дополнительных госпиталей.