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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наводнения и оползни из-за сильных дождей в Японии Власти Японии продолжают сражаться с последствиями катастрофического наводнения, которое случилось на острове Кюсю. К настоящему моменту установлен факт гибели...

Власти Японии продолжают сражаться с последствиями катастрофического наводнения, которое случилось на острове Кюсю. К настоящему моменту установлен факт гибели 57 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести. Проливные дожди обрушились на юго-запад страны еще в субботу и с той поры не прекращаются ни на минуту. В регионе работают сотни спасателей. Им в помощь правительство отправило 10 тысяч военных. Здесь затоплены улицы десятков городов и деревень, уничтожено селевыми потоками имущество на сотни миллионов долларов. 150 тысяч человек готовятся к эвакуации. Дожди тем временем неумолимо движутся на север: зоной повышенного риска объявлены теперь южные префектуры острова Хонсю.