Мэр Сеула пропал без вести. Его называли вероятным кандидатом в президенты в 2022 году

Источник материала: Tut.by

В Южной Корее полиция начала поиски мэра Сеула Пак Вон Суна, который пропал без вести. Об этом 9 июля сообщает «Рёнхап».



Фото: Reuters

О пропаже Суна сообщила его дочь. Перед исчезновением он оставил ей записку. В администрации города также подтвердили, что Сун не пришел на работу, из-за чего перенесли все его встречи.

В полиции заявили, что вели поиски Пака в районе Сунгбук-Донг, где зафиксировали его последний телефонный сигнал. В поисках участвовали 150 полицейских, собаки и беспилотники.

В то же время китайский телеканал CGTN сообщил , что полиция нашла мертвое тело Суна. Корейская полиция это не подтвердила, заметив, что поиски продолжаются.

Пак Вон занимал пост мэра Сеула с 2011 года. Его называли вероятным кандидатом в президенты в 2022 году.