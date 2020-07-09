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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Лондоне подъемный кран рухнул на жилые дома: есть пострадавшие По данным спасательных служб, двое пострадавших с травмами головы доставлены в больницу, еще двоим оказана помощь на месте. Сообщается, что ведутся поиски ещё...

По данным спасательных служб, двое пострадавших с травмами головы доставлены в больницу, еще двоим оказана помощь на месте.Сообщается, что ведутся поиски ещё одного человека, возможно, оказавшегося под завалами.фото: ВВСПодписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите