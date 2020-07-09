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В Лондоне подъемный кран рухнул на жилые дома: есть пострадавшие

10.07.2020 06:30 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

По данным спасательных служб, двое пострадавших с травмами головы доставлены в больницу, еще двоим оказана помощь на месте.

Сообщается, что ведутся поиски ещё одного человека, возможно, оказавшегося под завалами.

фото: ВВС

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По данным спасательных служб, двое пострадавших с травмами головы доставлены в больницу, еще двоим оказана помощь на месте. Сообщается, что ведутся поиски ещё...
 
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