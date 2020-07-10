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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США возобновляют применение смертной казни на федеральном уровне США возобновляют на федеральном уровне приведение в исполнение смертной казни. Ранее стало известно, что за будущую неделю смертельные инъекции сделают трем...

США возобновляют на федеральном уровне приведение в исполнение смертной казни. Ранее стало известно, что за будущую неделю смертельные инъекции сделают трем заключенным одной из тюрем штата Индиана. Они были приговорены к высшей мере наказания за убийство детей. Всего в Соединенных Штатах Америки исполнения высшей меры наказания ожидают сейчас около 60 человек.