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США возобновляют применение смертной казни на федеральном уровне

10.07.2020 16:07 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

США возобновляют на федеральном уровне приведение в исполнение смертной казни. Ранее стало известно, что за будущую неделю смертельные инъекции сделают трем заключенным одной из тюрем штата Индиана. Они были приговорены к высшей мере наказания за убийство детей. Всего в Соединенных Штатах Америки исполнения высшей меры наказания ожидают сейчас около 60 человек.

 
 
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США возобновляют на федеральном уровне приведение в исполнение смертной казни. Ранее стало известно, что за будущую неделю смертельные инъекции сделают трем...
 
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