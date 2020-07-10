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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мощные ливни обошлись сельскому хозяйству Японии в 109 миллионов долларов Власти Японии подсчитали размер убытка от мощных ливней, которые с понедельника затронули несколько районов. Сельскому хозяйству для восстановления требуется...

Власти Японии подсчитали размер убытка от мощных ливней, которые с понедельника затронули несколько районов. Сельскому хозяйству для восстановления требуется как минимум 109 миллионов долларов. Наибольший урон нанесен лесным угодьям - потери составили 72 миллиона долларов. Затоплено более 1 200 гектаров. За последние пять дней в Японии погибли 66 человек, 16 считаются пропавшими без вести.