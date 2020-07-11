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Беспорядки в США продолжаются
11.07.2020 12:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В штате Юта протестующие атаковали офис генерального прокурораПохожий конфликт разворачивается в Солт-Лейк-Сити. Здесь суд оправдал полицейского, который застрелил 22-летнего чернокожего. Протестующие после решения суда стали бить окна в офисе генпрокурора штата. Полиция не позволяла проникнуть внутрь здания. В Солт-Лейк-Сити также анонсировано продолжение акций протеста с участием активистов "Блэк лайфс мэттер".
Новый пик заражений COVID-19 зафиксирован в США
Беспорядки проходят на фоне рекордного числа заболевших COVID-19. Вирус обнаружен у 71 000 человек. Некоторые штаты даже вводят повторно карантинные ограничения. В Майами - комендантский час, а в Техасе всех граждан обязали носить защитные маски.
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