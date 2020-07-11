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Беспорядки в США продолжаются

11.07.2020 12:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Новые протесты в Детройте. Здесь вчера полицейские застрелили еще одного чернокожего. Власти показали видео, из которого следует, что блюстители порядка действовали правомерно. В момент задержания один из подозреваемых достал из кармана пистолет и выстрелил в полицейского - тот открыл огонь в ответ. Тем не менее это разъяснение не успокоило страсти: на месте гибели молодого человека началась бессрочная акция протеста. В субботу активистов "Блэк лайфс мэттер" призывают съезжаться в Детройт.


В штате Юта протестующие атаковали офис генерального прокурора

Похожий конфликт разворачивается в Солт-Лейк-Сити. Здесь суд оправдал полицейского, который застрелил 22-летнего чернокожего. Протестующие после решения суда стали бить окна в офисе генпрокурора штата. Полиция не позволяла проникнуть внутрь здания. В Солт-Лейк-Сити также анонсировано продолжение акций протеста с участием активистов "Блэк лайфс мэттер". 


Новый пик заражений COVID-19 зафиксирован в США


Беспорядки проходят на фоне рекордного числа заболевших  COVID-19. Вирус обнаружен у 71 000 человек. Некоторые штаты даже вводят повторно карантинные ограничения. В Майами  - комендантский час, а в Техасе всех граждан обязали носить защитные маски. 

 
 
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Новые протесты в Детройте. Здесь вчера полицейские застрелили еще одного чернокожего. Власти показали видео, из которого следует, что блюстители порядка...
 
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