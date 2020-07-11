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Акции такого рода продолжаются уже четвертый день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беспорядки в Белграде. Полиция применила слезоточивый газ Минувшей ночью в Белграде вновь вспыхнули беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ, когда участники акции пошли на штурм здания Скупщины в Белграде....

Минувшей ночью в Белграде вновь вспыхнули беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ, когда участники акции пошли на штурм здания Скупщины в Белграде. Президент страны Александр Вучич выступил с обращением к гражданам, в котором призвал их не беспокоиться: акции хулиганов становятся малочисленнее, и минувшей ночью их собралось не более трех тысяч.За ними не стоит какая-либо политическая сила, а официальный Белград заявляет, что беспорядки организованы из-за границы. Формальным основанием для протестов стало недовольство противоэпидемической стратегией правительства.