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В Египте на пляже смерти утонули 11 человек

11.07.2020 12:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Трагедия в Египте. Неподалеку от Александрии, как сообщает портал "Масрави", на так называемом пляже смерти утонули 11 человек. Один из них - ребенок, остальные 10 пытались его спасти, но не смогли. Тела пятерых до сих пор не найдены. Сам пляж был закрыт на карантин из-за эпидемии COVID-19, поэтому и спасателей там не было. Купальщики сюда пробрались тайком, чтобы не столкнуться с полицией. 

 
 
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Трагедия в Египте. Неподалеку от Александрии, как сообщает портал "Масрави", на так называемом пляже смерти утонули 11 человек. Один из них - ребенок, остальные 10...
 
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