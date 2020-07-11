Маск по видеосвязи пригласил внука академика Королева на один из следующих запусков SpaceX

Источник материала: Tut.by

Американский бизнесмен и изобретатель Tesla Илон Маск позвонил внуку советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева Андрею и пригласил на один из следующих запусков SpaceX. Об этом внук Королева рассказал телеканалу «Звезда». В ответ семья Королева пригласила Маска в Москву, чтобы посмотреть исторические космические места.



Андрей, Елена и Павел Королёвы во время разговора с Илоном Маском. Фото: Павел Королев, с сайта РБК

По словам Андрея Королева, изначально семья академика написала Маску, чтобы поздравить с успешным запуском на орбиту Земли корабля SpaceX Crew Dragon. Позднее с ними связался секретарь бизнесмена и сообщил, что Маск предлагает пообщаться по видеосвязи. В итоге они разговаривали 20 минут. Королев назвал Маска «очень веселым, приятным и позитивным человеком».

«Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — рассказал внук академика.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Ранее Илон Маск сообщил в своем Twitter, что он провел беседу с семьей Королева, назвав академика «одним из самых лучших».

Сергей Королев — советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР, основоположник практической космонавтики. Он является ключевой фигурой в освоении человеком космоса, а также конструктором первых искусственных спутников Земли и космических кораблей.

По его инициативе и под его руководством был осуществлен запуск первой межконтинентальной баллистической ракеты, первого искусственного спутника Земли, первый полет человека в космос и первый выход человека из корабля в космическое пространство.

Королев был дважды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, членом Академии наук СССР.