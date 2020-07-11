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Маск по видеосвязи пригласил внука академика Королева на один из следующих запусков SpaceX

11.07.2020 17:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский бизнесмен и изобретатель Tesla Илон Маск позвонил внуку советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева Андрею и пригласил на один из следующих запусков SpaceX. Об этом внук Королева рассказал телеканалу «Звезда». В ответ семья Королева пригласила Маска в Москву, чтобы посмотреть исторические космические места.


Андрей, Елена и Павел Королёвы во время разговора с Илоном Маском. Фото: Павел Королев, с сайта РБК

По словам Андрея Королева, изначально семья академика написала Маску, чтобы поздравить с успешным запуском на орбиту Земли корабля SpaceX Crew Dragon. Позднее с ними связался секретарь бизнесмена и сообщил, что Маск предлагает пообщаться по видеосвязи. В итоге они разговаривали 20 минут. Королев назвал Маска «очень веселым, приятным и позитивным человеком».

«Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — рассказал внук академика.

Ранее Илон Маск сообщил в своем Twitter, что он провел беседу с семьей Королева, назвав академика «одним из самых лучших».

Сергей Королев — советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР, основоположник практической космонавтики. Он является ключевой фигурой в освоении человеком космоса, а также конструктором первых искусственных спутников Земли и космических кораблей.

По его инициативе и под его руководством был осуществлен запуск первой межконтинентальной баллистической ракеты, первого искусственного спутника Земли, первый полет человека в космос и первый выход человека из корабля в космическое пространство.

Королев был дважды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, членом Академии наук СССР.

 
 
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С ними связался секретарь бизнесмена и сообщил, что Маск предлагает пообщаться по видеосвязи. В итоге они разговаривали 20 минут. Королев назвал Маска «очень...
 
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