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Снимается изоляция достопримечательностей и в Аргентине

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США продолжаются снятия ограничений В мире продолжаются снятие ограничений. На этот раз больше всего выделяются Штаты. Там, несмотря на еще один антирекорд прироста заболевших в день - около 71-й тысячи...

В мире продолжаются снятие ограничений. На этот раз больше всего выделяются Штаты. Там, несмотря на еще один антирекорд прироста заболевших в день - около 71-й тысячи человек - открываются зоопарки. Также заработал Disney World во Флориде. Самый большой парк развлечений в мире принимает людей только при условии ношения маски.Там для туристов открылись знаменитые водопады Игуасу. Каскад включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.