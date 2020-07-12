|
В США продолжаются снятия ограничений
12.07.2020 15:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ мире продолжаются снятие ограничений. На этот раз больше всего выделяются Штаты. Там, несмотря на еще один антирекорд прироста заболевших в день - около 71-й тысячи человек - открываются зоопарки. Также заработал Disney World во Флориде. Самый большой парк развлечений в мире принимает людей только при условии ношения маски.
Снимается изоляция достопримечательностей и в АргентинеТам для туристов открылись знаменитые водопады Игуасу. Каскад включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мире продолжаются снятие ограничений. На этот раз больше всего выделяются Штаты. Там, несмотря на еще один антирекорд прироста заболевших в день - около 71-й тысячи...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)