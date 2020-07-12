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В США продолжаются снятия ограничений

12.07.2020 15:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В мире продолжаются снятие ограничений. На этот раз больше всего выделяются Штаты. Там, несмотря на еще один антирекорд прироста заболевших в день - около 71-й тысячи человек - открываются зоопарки. Также заработал   Disney World во Флориде. Самый большой парк развлечений в мире принимает людей только при условии ношения маски.

Снимается изоляция достопримечательностей и в Аргентине

Там для туристов открылись знаменитые водопады Игуасу.  Каскад включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 
 
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В мире продолжаются снятие ограничений. На этот раз больше всего выделяются Штаты. Там, несмотря на еще один антирекорд прироста заболевших в день - около 71-й тысячи...
 
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