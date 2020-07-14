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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Франции празднуют День взятия Бастилии Франция сегодня отмечает национальный праздник. Правда, в отличие от прошлых лет, из-за пандемии День взятия Бастилии пройдет не так пышно, как обычно. Смотр войск...

Франция сегодня отмечает национальный праздник. Правда, в отличие от прошлых лет, из-за пандемии День взятия Бастилии пройдет не так пышно, как обычно. Смотр войск состоится не на Елисейских полях, а на площади Согласия и без публики. Отказались от парада бронетехники, задействуют только авиацию. Во многих регионах отменили праздничный фейерверк. А ежегодный концерт классической музыки на Марсовом поле можно будет увидеть только по телевидению или онлайн.С национальным праздником Президента Франции Эммануэля Макрона и жителей этой страны