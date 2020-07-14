ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Во Франции празднуют День взятия Бастилии

14.07.2020 09:34 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Франция сегодня отмечает национальный праздник. Правда, в отличие от прошлых лет, из-за пандемии День взятия Бастилии пройдет не так пышно, как обычно. Смотр войск состоится не на Елисейских полях, а на площади Согласия и без публики. Отказались от парада бронетехники, задействуют только авиацию. Во многих регионах отменили праздничный фейерверк. А ежегодный концерт классической музыки на Марсовом поле можно будет увидеть только по телевидению или онлайн. 

С национальным праздником Президента Франции Эммануэля Макрона и жителей этой страны поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Франция сегодня отмечает национальный праздник. Правда, в отличие от прошлых лет, из-за пандемии День взятия Бастилии пройдет не так пышно, как обычно. Смотр войск...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В США продолжаются протесты. Точечные столкновения происходят в разных штатах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика