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Во Франции празднуют День взятия Бастилии
14.07.2020 09:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTФранция сегодня отмечает национальный праздник. Правда, в отличие от прошлых лет, из-за пандемии День взятия Бастилии пройдет не так пышно, как обычно. Смотр войск состоится не на Елисейских полях, а на площади Согласия и без публики. Отказались от парада бронетехники, задействуют только авиацию. Во многих регионах отменили праздничный фейерверк. А ежегодный концерт классической музыки на Марсовом поле можно будет увидеть только по телевидению или онлайн.
С национальным праздником Президента Франции Эммануэля Макрона и жителей этой страны
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Франция сегодня отмечает национальный праздник. Правда, в отличие от прошлых лет, из-за пандемии День взятия Бастилии пройдет не так пышно, как обычно. Смотр войск...
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