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Китайский школьник сидел за компьютером по 22 часа в день в течение месяца
16.07.2020 16:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКитайский школьник переиграл в компьютерные игры. Мальчик сидел за компьютером по 22 часа в день в течение месяца, в результате чего получил ишемический инсульт. Врачи предполагают, что это произошло из-за недостаточного питания и отдыха. Родители подростка думали, что все это время он занимался уроками.
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Китайский школьник переиграл в компьютерные игры. Мальчик сидел за компьютером по 22 часа в день в течение месяца, в результате чего получил ишемический инсульт....
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