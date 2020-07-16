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Китайский школьник сидел за компьютером по 22 часа в день в течение месяца

16.07.2020 16:30 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Китайский школьник переиграл в компьютерные игры. Мальчик сидел за компьютером по 22 часа в день в течение месяца, в результате чего получил ишемический инсульт. Врачи предполагают, что это произошло из-за недостаточного питания и отдыха. Родители подростка думали, что все это время он занимался уроками.

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Китайский школьник переиграл в компьютерные игры. Мальчик сидел за компьютером по 22 часа в день в течение месяца, в результате чего получил ишемический инсульт....
 
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