Китайский школьник сидел за компьютером по 22 часа в день в течение месяца

Источник материала: БT

Китайский школьник переиграл в компьютерные игры. Мальчик сидел за компьютером по 22 часа в день в течение месяца, в результате чего получил ишемический инсульт. Врачи предполагают, что это произошло из-за недостаточного питания и отдыха. Родители подростка думали, что все это время он занимался уроками.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите