ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Скончался видный борец за права чернокожих Джон Льюис

18.07.2020 15:39 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Конгрессмен США от Джорджии Джон Льюис умер в возрасте 80 лет. В 60-е годы прошлого века соратник Мартина Лютера Кинга был одним из лидеров массового движения за права чернокожих.


Джон Льюис в последние месяцы боролся с онкологическим заболеванием, сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в пятницу, 17 июля. Льюис был «титаном движения за гражданские права», чьи «доброта, вера и храбрость трансформировали нашу нацию», подчеркивается в заявлении Пелоси.

Джон Льюис родился в Алабаме 21 февраля 1940 года. Получил степень бакалавра в университете имени Клинтона Фиска. В студенческие годы начал активно участвовать в борьбе за права чернокожих. В 1963 году Льюис был в числе выступивших на знаменитой мирной акции протеста в Вашингтоне, собравшей несколько сотен тысяч человек. После демонстрации власти США приняли закон о гражданских правах, запретивший сегрегацию в общественных местах, и закон об избирательных правах, установивший равные права на выборах для чернокожих.

С 1987 года являлся конгрессменом от Джорджии в Палате представителей. Награжден президентской медалью Свободы. В честь Льюиса названо одно из судов обеспечения ВМС США.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конгрессмен США от Джорджии Джон Льюис умер в возрасте 80 лет. В 60-е годы прошлого века соратник Мартина Лютера Кинга был одним из лидеров массового движения за...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Второй день саммита лидеров ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика