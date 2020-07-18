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Основная версия пожара в соборе Святых Петра и Павла - поджог
18.07.2020 16:50 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTУмышленный поджог -
К этой минуте пожарным удалось взять огонь под контроль, но борьба с ним продолжится весь день: пламя полностью уничтожило орган собора, а платформа, на который он расположен, очень повреждена и может обрушиться. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал "спасти готическую жемчужину города герцогов Бретонских".
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Умышленный поджог - основная версия пожара в одной из крупнейших церквей Франции - соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Установлено сразу три очага возгорания....
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