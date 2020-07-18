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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Основная версия пожара в соборе Святых Петра и Павла - поджог Умышленный поджог - основная версия пожара в одной из крупнейших церквей Франции - соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Установлено сразу три очага возгорания....

Умышленный поджог -в одной из крупнейших церквей Франции - соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Установлено сразу три очага возгорания. Возбуждено уголовное дело.К этой минуте пожарным удалось взять огонь под контроль, но борьба с ним продолжится весь день: пламя полностью уничтожило орган собора, а платформа, на который он расположен, очень повреждена и может обрушиться. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал "спасти готическую жемчужину города герцогов Бретонских".