В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская. Она лечилась от эпилепсии

Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Екатерина Александровская погибла в Москве. Тело 20-летней девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Как стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах, предварительно причиной гибели является суицид. Все, что написала фигуристка в последней записке, — «люблю».



Фото: Wikipedia

«Сегодня я увидел в телефоне сообщения от коллег с этой ужасной новостью, буквально голова закружилась. Я сразу набрал ее маме — трубку сняла ее подруга, мама госпитализирована, ей плохо, — сказал тренер спортсменки Андрей Хекало. — Вначале первой мыслью было, что это — следствие болезни, поскольку у Кати была проблема — она вставала ночью, делала что-то, потом этого не помнила. Но потом я узнал, что была предсмертная записка».

«В последний раз я общался с ней еще в середине января. У ребят был перерыв в новогодние праздники, плюс у Кати день рождения 1 января. Мы готовились к турниру Четырех континентов, это серьезный старт, и вдруг Катя не приехала на тренировку, на телефон не отвечала. Я созвонился с мамой и узнал — у Кати был приступ эпилепсии, такой серьезный, что она чуть не умерла», — рассказал Хекало.

По словам тренера, около двух недель фигуристка находилась на обследовании, ее диагноз для фигурного катания практически означал окончание карьеры. «Я все равно старался не думать о плохом, — признался Хекало. — Может быть, сказалось снижение веса, потеря важных микроэлементов, того же калия. Но она так и не вернулась на лед».

«Катя у мамы — единственная дочь, свет в окне. Семья пережила тяжелый период — сначала они похоронили отца, потом скончалась бабушка по отцовской линии. Мама любила Катю безмерно — знаю ее с младенчества практически и ни разу не слышал, чтобы она ее ругала, ни разу не было «кулаком по столу», — добавил тренер.

Прерванный сезон

Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года, до 2011 года она тренировалась в женском одиночном катании под руководством Инны Гончаренко, потом — у Светланы Соколовской. Позже спортсменка ушла в парное катание, переехав в Днепропетровск, затем вернулась в Москву и недолгое время выступала в паре с Александром Епифановым. Четыре года назад спортсменка приняла предложение Австралийской федерации фигурного катания поработать с Харли Уиндзором, с которым в итоге ей удалось выиграть титул чемпионки мира среди юниоров в 2017 году. Также спортсменам удалось выиграть престижную юниорскую серию Гран-при и пробиться на Олимпийские игры.

«Они работали с Андреем Пашиным, его женой Галиной и мной, с нами они выиграли чемпионат мира, Гран-при, с нами выступали на Олимпийских играх, но потом они попали в Канаду, где их ждал полностью провальный сезон — у Харви заболела нога из-за ботинка, поменяли несколько пар, чего мы только не делали. Тогда они не поехали на чемпионат мира, все оборвалось в связи с его травмой. У нее тоже была травма, но она могла стартовать», — рассказал Хекало.

После возвращения из Канады фигуристы снова решили возобновить работу с Хекало. «Они тогда позвонили мне и попросились обратно, а у меня как раз был такой период, когда мне было непросто — тогда у меня не стало мамы, я продолжал работать, ходил на каток, но никуда не выезжал. И мы снова начали работать с прошлого мая», — рассказал тренер.

«Она уважала меня и как тренера, и как человека — мы общались, она мало что скрывала, но иногда я не мог из нее выжать слов, так было в 2019 году, когда она задумалась, стоит ли ей продолжать дальше. Конечно, я убеждал ее не бросать спорт, но когда понял, что уже не убеждаю, а уговариваю, перестал. Потом от мамы я узнал, что Катя все-таки переосмыслила ситуацию и решила продолжать, но что ее тогда сподвигло на мысли проститься со спортом, она так и не объяснила», — отметил Хекало.

После выписки из больницы Александровская, казалось тренеру, стала возвращаться к нормальной жизни. «Я помню себя в депрессии — мне казалось, что жизнь заканчивается, когда ты из спорта уходишь, но я нашел себя в тренерской работе, в других хороших делах, — рассказал Хекало. — И после возвращения Кати из больницы я очень обрадовался, когда узнал, что она все-таки вернулась на лед, стала помогать работать с юными фигуристами в группе и продолжает лечение. А потом грянула пандемия».

«Жизнерадостная девушка, она любила друзей, любила общение, открытая, и при этом умела быть одной, всегда находила себе занятие. Замкнутость — это совершенно не про нее. Ничто не предвещало, все это неправильно», — заключил тренер.