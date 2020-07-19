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Хит сетей - эффектное появление сибирского хаски

19.07.2020 14:12 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Миллионы просмотров в интернете набирает ролик, героем которого стал пес породы сибирский хаски. Четвероногий зашел в комнату с таким дерзким видом, что все присутствующие не смогли сдержать приступы смеха. Псу настолько понравилось одобрение публики, что он проделал трюк еще раз. 
 
 
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Миллионы просмотров в интернете набирает ролик, героем которого стал пес породы сибирский хаски. Четвероногий зашел в комнату с таким дерзким видом, что все...
 
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