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Одним из самых неприятных осложнений коронавирусной инфекции стали массовые акции протеста
20.07.2020 22:12 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Общенациональная забастовка в СШАСША в ожидании новой волны беспорядков. Сегодня в 25 американских городах объявлена общенациональная забастовка в поддержку прав афроамериканцев. Организатор - американский профсоюз, представляющий интересы более двух миллионов работников сферы обслуживания. Именно она несет колоссальные убытки от введенных карантинных ограничений.
Улицы Портленда и Сиэтла - снова арена боевых действийВчера в Портленде, после того как недовольные полностью снесли ограждения возле здания Федерального суда, силовики применили слезоточивый газ, перцовые шарики и другие средства разгона толпы. Задержаны десятки человек.
Не менее 12 полицейских пострадали в Сиэтле. Протесты проходили мирно до тех пор, пока на улицах не появилась группа людей, вооруженных бейсбольными битами. По информации полиции, они были хорошо организованы и целенаправленно громили определенные здания (в том числе муниципальный суд). Впрочем, не брезговали грабежом магазинов. В стражей порядка летели фейерверки, камни и бутылки.
Уличные беспорядки в центре деловой столицы ГерманииА полиция Франкфурта-на-Майне расследует уличные беспорядки, охватившие в минувшие выходные центр деловой столицы Германии. Начиналось все с вечеринки под открытым небом на Оперной площади. Началась потасовка, которая быстро переросла в массовую драку. В прибывших полицейских зачинщики хаоса швыряли бутылки и файеры под аплодисменты толпы. Около 40 человек арестованы. Ранения получили пятеро стражей порядка.
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Общенациональная забастовка в США США в ожидании новой волны беспорядков. Сегодня в 25 американских городах объявлена общенациональная забастовка в поддержку...
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