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Общенациональная забастовка в США

Улицы Портленда и Сиэтла - снова арена боевых действий

Уличные беспорядки в центре деловой столицы Германии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Одним из самых неприятных осложнений коронавирусной инфекции стали массовые акции протеста Общенациональная забастовка в США США в ожидании новой волны беспорядков. Сегодня в 25 американских городах объявлена общенациональная забастовка в поддержку...

США в ожидании новой волны беспорядков. Сегодня в 25 американских городах объявлена общенациональная забастовка в поддержку прав афроамериканцев. Организатор - американский профсоюз, представляющий интересы более двух миллионов работников сферы обслуживания. Именно она несет колоссальные убытки от введенных карантинных ограничений.Вчера в Портленде, после того как недовольные полностью снесли ограждения возле здания Федерального суда, силовики применили слезоточивый газ, перцовые шарики и другие средства разгона толпы. Задержаны десятки человек.Не менее 12 полицейских пострадали в Сиэтле. Протесты проходили мирно до тех пор, пока на улицах не появилась группа людей, вооруженных бейсбольными битами. По информации полиции, они были хорошо организованы и целенаправленно громили определенные здания (в том числе муниципальный суд). Впрочем, не брезговали грабежом магазинов. В стражей порядка летели фейерверки, камни и бутылки.А полиция Франкфурта-на-Майне расследует уличные беспорядки, охватившие в минувшие выходные центр деловой столицы Германии. Начиналось все с вечеринки под открытым небом на Оперной площади. Началась потасовка, которая быстро переросла в массовую драку. В прибывших полицейских зачинщики хаоса швыряли бутылки и файеры под аплодисменты толпы. Около 40 человек арестованы. Ранения получили пятеро стражей порядка.