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Институт сельских старост доказал свою эффективность

20.07.2020 22:26 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Заасфальтировать дорогу, наладить уличное освещение, оказать помощь конкретному человеку - именно такие задачи решает сегодня местное самоуправление. Институт сельских старост доказал свою эффективность. Активисты живут проблемами своих населенных пунктов и являются связующим звеном между жителями и властью на местах. Об эффективности самоуправления в репортаже Юрия Карнеловича.

Местное самоуправление решает проблемы конкретного человека

Каждое утро председатель сельского комитета агрогородка Василишки Янина Сергей начинает с обхода домов сельчан. Как живут люди, какие у них проблемы и какая нужна помощь - ответы на эти вопросы важны для дальнейшей работы.

Сельский староста - универсальный специалист

Визитам местного старосты пенсионерка Алла Лепеша всегда рада. Признается, совместными усилиями удалось решить не одну проблему. Когда необходимо было обновить асфальтное покрытие, обратились к Янине Сергей. Назрел вопрос с уличным освещением - за помощью снова обратились к старосте агрогородка.

Алла Лепеша, жительница аг. Василишки: "Провели нам свет и ну никак не могли подключить вечером фонари. Куда мы ни обращались, нигде не могли добиться. Обратились к Янине Антоновне, она нам помогла. Согласовала с начальством в Щучине, и тут же через пару дней у нас горел свет".

О председателе местного сельского комитета знают далеко за пределами агрогородка. Чтобы решить проблемы, Янине Сергей приходилось не раз записываться на прием к руководству не только района, но и области. После очередного визита удалось сделать ремонт в местной амбулатории.

Тереза Жагун, старшая медсестра Василишковской участковой больницы УЗ "Щучинская центральная районная больница": "На каждом выступлении всегда в сельском совете выступала о том, что надо сделать. И было это сделано. Поэтому спасибо таким людям неравнодушным, которые есть в нашем агрогородке".

Комфортная жизнь местных жителей - задача сельского старосты

Работает местный староста в тесной связке с сельсоветом и хозяйством. Идеи Янины Сергей здесь всегда поддерживают. Вместе добились открытия в агрогородке мини-рынка. Польза получилась обоюдная для предпринимателей и сельчан.

Владимир Серехан, директор ОАО "Василишки": "Всем хорошо, и хорошо в первую очередь людям, которые могут не только купить, но и продать свою продукцию. Допустим, кто-то продает рассаду, кто-то саженец".

Янина Сергей уже давно на пенсии, но свою общественную работу оставлять не собирается. Говорит, помогать людям - это ее призвание. Потому и согласилась возглавить сельский комитет.

Еще одна заслуга Янины Сергей - это благоустройство памятника расстрелянным в 43-м году сельчанам. Тогда фашисты уничтожили более 2 000 человек. Сегодня при участии сельского старосты здесь заложен сквер памяти.

Дойти до каждого человека


Сохраняя историю своего агрогородка, Янина Антоновна строит планы на будущее. Впереди много мероприятий, за организацию которых она с удовольствием берется. Но главное, признается, все-таки люди, которые ждут от сельского старосты реальной помощи. 

 
 
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Заасфальтировать дорогу, наладить уличное освещение, оказать помощь конкретному человеку - именно такие задачи решает сегодня местное самоуправление. Институт...
 
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