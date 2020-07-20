Источник материала: БT

Местное самоуправление решает проблемы конкретного человека

Сельский староста - универсальный специалист

Комфортная жизнь местных жителей - задача сельского старосты

Дойти до каждого человека

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Институт сельских старост доказал свою эффективность Заасфальтировать дорогу, наладить уличное освещение, оказать помощь конкретному человеку - именно такие задачи решает сегодня местное самоуправление. Институт...

Заасфальтировать дорогу, наладить уличное освещение, оказать помощь конкретному человеку - именно такие задачи решает сегодня местное самоуправление. Институт сельских старост доказал свою эффективность. Активисты живут проблемами своих населенных пунктов и являются связующим звеном между жителями и властью на местах. Об эффективности самоуправления в репортажеКаждое утро председатель сельского комитета агрогородка Василишки Янина Сергей начинает с обхода домов сельчан. Как живут люди, какие у них проблемы и какая нужна помощь - ответы на эти вопросы важны для дальнейшей работы.Визитам местного старосты пенсионерка Алла Лепеша всегда рада. Признается, совместными усилиями удалось решить не одну проблему. Когда необходимо было обновить асфальтное покрытие, обратились к Янине Сергей. Назрел вопрос с уличным освещением - за помощью снова обратились к старосте агрогородка.О председателе местного сельского комитета знают далеко за пределами агрогородка. Чтобы решить проблемы, Янине Сергей приходилось не раз записываться на прием к руководству не только района, но и области. После очередного визита удалось сделать ремонт в местной амбулатории.Работает местный староста в тесной связке с сельсоветом и хозяйством. Идеи Янины Сергей здесь всегда поддерживают. Вместе добились открытия в агрогородке мини-рынка. Польза получилась обоюдная для предпринимателей и сельчан.Янина Сергей уже давно на пенсии, но свою общественную работу оставлять не собирается. Говорит, помогать людям - это ее призвание. Потому и согласилась возглавить сельский комитет.Еще одна заслуга Янины Сергей - это благоустройство памятника расстрелянным в 43-м году сельчанам. Тогда фашисты уничтожили более 2 000 человек. Сегодня при участии сельского старосты здесь заложен сквер памяти.Сохраняя историю своего агрогородка, Янина Антоновна строит планы на будущее. Впереди много мероприятий, за организацию которых она с удовольствием берется. Но главное, признается, все-таки люди, которые ждут от сельского старосты реальной помощи.