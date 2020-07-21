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Пятеро детей погибли в ДТП во Франции

21.07.2020 09:04 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ужасное ДТП произошло ночью на юго-востоке Франции. В аварию попала семья из девяти человек. Вместе с родителями дети возвращались с летнего отдыха. Автомобиль слетел с трассы, перевернулся и загорелся. Пятеро детей не смогли выбраться из салона. Все они погибли. Четверо взрослых госпитализированы в критическом состоянии. Тушили пожар более полусотни спасателей. По предварительной версии, машина попала в ДТП из-за проблем с тормозной системой.
 
 
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Ужасное ДТП произошло ночью на юго-востоке Франции. В аварию попала семья из девяти человек. Вместе с родителями дети возвращались с летнего отдыха. Автомобиль...
 
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