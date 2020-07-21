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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пятеро детей погибли в ДТП во Франции Ужасное ДТП произошло ночью на юго-востоке Франции. В аварию попала семья из девяти человек. Вместе с родителями дети возвращались с летнего отдыха. Автомобиль...

Ужасное ДТП произошло ночью на юго-востоке Франции. В аварию попала семья из девяти человек. Вместе с родителями дети возвращались с летнего отдыха. Автомобиль слетел с трассы, перевернулся и загорелся. Пятеро детей не смогли выбраться из салона. Все они погибли. Четверо взрослых госпитализированы в критическом состоянии. Тушили пожар более полусотни спасателей. По предварительной версии, машина попала в ДТП из-за проблем с тормозной системой.