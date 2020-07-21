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Беспорядки в Портленде продолжаются шестую неделю
21.07.2020 09:04 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTШестую неделю продолжаются беспорядки в Портленде (штат Орегон). Толпа подожгла вход в здание федерального окружного суда США. Одни вооружились топорами, другие железной арматурой. Разгоном протестующих, как и тушением огня, занимались представители федеральных сил правопорядка.
По ночам вандалы сносят статуи и жгут костры, забрасывают силовиков дымовыми шашками и булыжниками. На подмогу местной полиции президент США Дональд Трамп направил федеральные силы, однако им пока не удается взять ситуацию под контроль.
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Шестую неделю продолжаются беспорядки в Портленде (штат Орегон). Толпа подожгла вход в здание федерального окружного суда США. Одни вооружились топорами, другие...
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