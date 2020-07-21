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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беспорядки в Портленде продолжаются шестую неделю Шестую неделю продолжаются беспорядки в Портленде (штат Орегон). Толпа подожгла вход в здание федерального окружного суда США. Одни вооружились топорами, другие...

Шестую неделю продолжаются беспорядки в Портленде (штат Орегон). Толпа подожгла вход в здание федерального окружного суда США. Одни вооружились топорами, другие железной арматурой. Разгоном протестующих, как и тушением огня, занимались представители федеральных сил правопорядка.По ночам вандалы сносят статуи и жгут костры, забрасывают силовиков дымовыми шашками и булыжниками. На подмогу местной полиции президент США Дональд Трамп направил федеральные силы, однако им пока не удается взять ситуацию под контроль.