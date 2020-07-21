Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разрушительный смерч зафиксировали сегодня в Сочи Стихия полностью разрушила пляж в Адлерском районе. Образовался вихрь из-за аномальной жары - температура воздуха поднялась до рекордных плюс 37. Очевидцы засняли...

Стихия полностью разрушила пляж в Адлерском районе. Образовался вихрь из-за аномальной жары - температура воздуха поднялась до рекордных плюс 37. Очевидцы засняли на видео, как из-за мощного ветра в воздух взлетает пляжная мебель.К счастью, на курорте заранее объявили штормовое предупреждение и закрыли пляжи. Никто из отдыхающих не пострадал.