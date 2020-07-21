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Разрушительный смерч зафиксировали сегодня в Сочи

21.07.2020 19:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Стихия полностью разрушила пляж в Адлерском районе. Образовался вихрь из-за аномальной жары - температура воздуха поднялась до рекордных плюс 37. Очевидцы засняли на видео, как из-за мощного ветра в воздух взлетает пляжная мебель.
К счастью, на курорте заранее объявили штормовое предупреждение и закрыли пляжи. Никто из отдыхающих не пострадал.

 
 
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Стихия полностью разрушила пляж в Адлерском районе. Образовался вихрь из-за аномальной жары - температура воздуха поднялась до рекордных плюс 37. Очевидцы засняли...
 
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