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Разрушительный смерч зафиксировали сегодня в Сочи
21.07.2020 19:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтихия полностью разрушила пляж в Адлерском районе. Образовался вихрь из-за аномальной жары - температура воздуха поднялась до рекордных плюс 37. Очевидцы засняли на видео, как из-за мощного ветра в воздух взлетает пляжная мебель.
К счастью, на курорте заранее объявили штормовое предупреждение и закрыли пляжи. Никто из отдыхающих не пострадал.
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Стихия полностью разрушила пляж в Адлерском районе. Образовался вихрь из-за аномальной жары - температура воздуха поднялась до рекордных плюс 37. Очевидцы засняли...
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