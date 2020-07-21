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Астронавты NASA вышли в открытый космос

21.07.2020 19:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты в открытом космосе продолжают работу два американских астронавта НАСА. Крис Кэссиди и Боб Бенкен  вышли в открытый космос для продолжения ремонтно-монтажных работ на поверхности МКС. Правда, с первого раза справиться с задачей им не удалось: в скафандре Кэсседи произошел сбой в работе встроенного компьютерного дисплея. Центру управления полетами в Хьюстоне пришлось приостановить выход и перезагрузить систему скафандра, после этого космонавты смогли продолжить работу.
 
 
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В эти минуты в открытом космосе продолжают работу два американских астронавта НАСА. Крис Кэссиди и Боб Бенкен  вышли в открытый космос для продолжения...
 
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