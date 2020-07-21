Из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить трех заложников

Источник материала: Tut.by

Из автобуса в Луцке террорист выпустил троих заложников: беременную женщину, ребенка и пожилую женщину. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Как сообщил на своей странице в Twitter глава МВД Арсен Аваков, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль забрал из захваченного автобуса трех заложников.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Перед этим Коваль вел переговоры с захватчиком, он также просил его передать людям воду.

Автобус с пассажирами в украинском Луцке был захвачен утром 21 июля. Захватчик сам позвонил в полицию и сообщил, что у него есть оружие и взрывчатка.

Переговоры с террористом идут уже больше 10-ти часов. Известно, что в автобусе среди пассажиров есть раненый.