Источник материала: БT

Захват автобуса с пассажирами в Луцке

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Захват заложников в Луцке. С террористом ведут переговоры Продолжаем следить за событиями в Луцке. Уже более 9-ти часов вооруженный террорист Максим Кривош удерживает в заложниках пассажиров городского автобуса. Он...

Продолжаем следить за событиями в Луцке. Уже более 9-ти часов вооруженный террорист Максим Кривош удерживает в заложниках пассажиров городского автобуса. Он утверждает, что транспортное средство заминировано. Центр города перекрыт, жителям запрещено покидать дома и выглядывать из окон.К автобусу стянуты силы МВД и спецназа, в том числе тяжелая бронетехника, на крышах расположились снайперы. Силовики пытаются вести с террористом переговоры. Для этого в Луцк прилетел глава МВД Украины.