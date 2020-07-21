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Захват заложников в Луцке. С террористом ведут переговоры

21.07.2020 19:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Продолжаем следить за событиями в Луцке. Уже более 9-ти часов вооруженный террорист Максим Кривош удерживает в заложниках пассажиров городского автобуса. Он утверждает, что транспортное средство заминировано. Центр города перекрыт, жителям запрещено покидать дома и выглядывать из окон. 

Захват автобуса с пассажирами в Луцке

К автобусу стянуты силы МВД и спецназа, в том числе тяжелая бронетехника, на крышах расположились снайперы. Силовики пытаются вести с террористом переговоры. Для этого в Луцк прилетел глава МВД Украины.

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины: "У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем, переговоры идут. Люди находятся в нормальном состоянии, с его слов и со слов людей, с которыми нам удалось поговорить. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию так или иначе".

 
 
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Продолжаем следить за событиями в Луцке. Уже более 9-ти часов вооруженный террорист Максим Кривош удерживает в заложниках пассажиров городского автобуса. Он...
 
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