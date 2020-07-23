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Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса
23.07.2020 09:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКитай успешно запустил свой первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1". Предполагается, что аппарату понадобится семь месяцев, чтобы долететь до Красной планеты. Ожидается, что собранные данные зонд отправит на Землю в следующем году. Он должен будет изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что позволит получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса. Еще одной целью миссии объявлен поиск возможных признаков жизни на Красной планете.
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Китай успешно запустил свой первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1". Предполагается, что аппарату понадобится семь месяцев, чтобы долететь до Красной...
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