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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса Китай успешно запустил свой первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1". Предполагается, что аппарату понадобится семь месяцев, чтобы долететь до Красной...

Китай успешно запустил свой первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1". Предполагается, что аппарату понадобится семь месяцев, чтобы долететь до Красной планеты. Ожидается, что собранные данные зонд отправит на Землю в следующем году. Он должен будет изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что позволит получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса. Еще одной целью миссии объявлен поиск возможных признаков жизни на Красной планете.