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Вирусное видео из США, на котором двое туристов убегают от бизона

23.07.2020 09:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Сети вирусным стало видео из США, на котором двое туристов убегают от бизона в национальном парке Йеллоустоун. Погоня как в кино! Видео просмотрели более двух миллионов раз. В какой-то момент один из убегающих падает. Люди за кадром кричат, чтобы девушка притворилась мертвой. Кажется, это срабатывает. Бизон, к счастью, ее не тронул.

 
 
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В Сети вирусным стало видео из США, на котором двое туристов убегают от бизона в национальном парке Йеллоустоун. Погоня как в кино! Видео просмотрели более двух...
 
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