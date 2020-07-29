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В Париже ликвидировали лагерь мигрантов, а Сицилию продолжают атаковать нелегалы
29.07.2020 17:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На северо-востоке Парижа ликвидировали стихийный лагерь мигрантов - на полторы тысячи человекЭто не первая подобная операция. Как правило, нелегалов пытаются распределять по установленным центрам, однако те сбегают и снова разбивают палаточные лагеря.
Мигранты продолжают атаковать ЛампедузуНелегалы продолжают атаковать и Сицилию. За последние пару суток туда прибыли более тысячи человек. Поскольку всем предписан обязательный карантин, местный центр содержания мигрантов не в силах справиться с приемом беженцев.
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На северо-востоке Парижа ликвидировали стихийный лагерь мигрантов - на полторы тысячи человек Это не первая подобная операция. Как правило, нелегалов пытаются...
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