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На северо-востоке Парижа ликвидировали стихийный лагерь мигрантов - на полторы тысячи человек

Мигранты продолжают атаковать Лампедузу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Париже ликвидировали лагерь мигрантов, а Сицилию продолжают атаковать нелегалы На северо-востоке Парижа ликвидировали стихийный лагерь мигрантов - на полторы тысячи человек Это не первая подобная операция. Как правило, нелегалов пытаются...

Это не первая подобная операция. Как правило, нелегалов пытаются распределять по установленным центрам, однако те сбегают и снова разбивают палаточные лагеря.Нелегалы продолжают атаковать и Сицилию. За последние пару суток туда прибыли более тысячи человек. Поскольку всем предписан обязательный карантин, местный центр содержания мигрантов не в силах справиться с приемом беженцев.