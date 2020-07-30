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Airbus сократит производство самолетов

30.07.2020 12:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Крупнейший авиаконцерн Airbus сообщает о сильнейших убытках на фоне пандемии. Согласно отчету компании, в первом полугодии чистый убыток составил почти 2 миллиарда долларов. Для сравнения - в этот же период прошлого года чистая прибыль компании была около миллиарда 200 миллионов долларов. Снижение выручки концерн объясняет прежде всего снижением поставок самолетов. Компания также заявила, что теперь будет сокращать производство популярной модели A350 до 5 в месяц. Еще в апреле они производили в среднем 10 таких лайнеров.

 
 
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Крупнейший авиаконцерн Airbus сообщает о сильнейших убытках на фоне пандемии. Согласно отчету компании, в первом полугодии чистый убыток составил почти 2 миллиарда...
 
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