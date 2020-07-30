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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Airbus сократит производство самолетов Крупнейший авиаконцерн Airbus сообщает о сильнейших убытках на фоне пандемии. Согласно отчету компании, в первом полугодии чистый убыток составил почти 2 миллиарда...

Крупнейший авиаконцерн Airbus сообщает о сильнейших убытках на фоне пандемии. Согласно отчету компании, в первом полугодии чистый убыток составил почти 2 миллиарда долларов. Для сравнения - в этот же период прошлого года чистая прибыль компании была около миллиарда 200 миллионов долларов. Снижение выручки концерн объясняет прежде всего снижением поставок самолетов. Компания также заявила, что теперь будет сокращать производство популярной модели A350 до 5 в месяц. Еще в апреле они производили в среднем 10 таких лайнеров.