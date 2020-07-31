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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почти 30 миллионам американцев иногда не хватает еды Почти 30 миллионам американцев иногда не хватает еды, сообщает "Блумберг". Согласно исследованию "Хаусхолд палс сервэй" от Бюро переписи населения США, на прошлой...

Почти 30 миллионам американцев иногда не хватает еды, сообщает "Блумберг". Согласно исследованию "Хаусхолд палс сервэй" от Бюро переписи населения США, на прошлой неделе зафиксирована самая высокая нехватка продовольствия за три месяца. Эксперты бюро начали собирать и анализировать данные с мая. Из почти 250 респондентов иногда недоедают практически тридцать миллионов. Формулировку "часто" выбрали почти 5,5 миллиона американцев.Такую статистику связывают с пандемией и карантином, когда люди лишились работы. Часть безработных покрывает расходы на еду за счет пособия в 600 долларов на неделю. Мера действует до конца июля. Сейчас в конгрессе идут дебаты о продлении поддержки.