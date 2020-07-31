«Дело резонансное».Уполномоченная по правам человека РФ изучает ситуацию с задержанием россиян в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Аппарат уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой собирает информацию о ситуации с задержанием в Минске граждан России. Об этом в пятницу журналистам рассказали в пресс-службе омбудсмена, пишет ТАСС .



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«Уполномоченный внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась в Беларуси. По указанию уполномоченного международное управление сейчас собирает всю информацию: списки задержанных, обвинение, которое предъявлено, и так далее», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуацию будут мониторить, несмотря на то, что в аппарате уполномоченного конкретных обращений в защиту прав этих граждан ни от самих, ни от их представителей, ни от журналистского сообщества нет.

«Тем не менее, поскольку дело резонансное, мы имеем право в рамках закона реагировать, поэтому ситуацию внимательно изучаем», — добавили в пресс-службе.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили , что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны .

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет 30 июля заявил , что задержанные россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил о том, что 30 июля в ходе встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем потребовал обеспечить доступ консульских сотрудников к россиянам, о чем была направлена соответствующая нота в адрес белорусского внешнеполитического ведомства.

МИД России назвал «одиозной трактовкой» белорусской стороной задержание 33 россиян и сказал, что она «не выдерживает никакой критики».