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«Дело резонансное».Уполномоченная по правам человека РФ изучает ситуацию с задержанием россиян в Беларуси
31.07.2020 11:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Аппарат уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой собирает информацию о ситуации с задержанием в Минске граждан России. Об этом в пятницу журналистам рассказали в пресс-службе омбудсмена,
«Уполномоченный внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась в Беларуси. По указанию уполномоченного международное управление сейчас собирает всю информацию: списки задержанных, обвинение, которое предъявлено, и так далее», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ситуацию будут мониторить, несмотря на то, что в аппарате уполномоченного конкретных обращений в защиту прав этих граждан ни от самих, ни от их представителей, ни от журналистского сообщества нет.
«Тем не менее, поскольку дело резонансное, мы имеем право в рамках закона реагировать, поэтому ситуацию внимательно изучаем», — добавили в пресс-службе.
Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси
В ночь с 28 на 29 июля под Минском
Все задержанные — граждане Российской Федерации,
Лукашенко
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев
МИД России
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«Дело резонансное».Уполномоченная по правам человека РФ изучает ситуацию с задержанием россиян в Беларуси
«Тем не менее, поскольку дело резонансное, мы имеем право в рамках закона реагировать, поэтому ситуацию внимательно изучаем», - добавили в пресс-службе.
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