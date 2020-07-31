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Китай завершил формирование национальной системы навигации Beidou

31.07.2020 12:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Пекин объявил о начале работы национальной навигационной системы Beidou. К ее разработке Китай приступил ровно 20 лет назад. А в июне этого года с космодрома Сичан был запущен последний, 55-й спутник системы. Beidou будет конкурировать с распространенной в мире американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской системой Galileo.

 

 
 
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Пекин объявил о начале работы национальной навигационной системы Beidou. К ее разработке Китай приступил ровно 20 лет назад. А в июне этого года с космодрома Сичан был...
 
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