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На фоне трагедии в Бейруте власти Кипра уничтожили запасы аммиачной селитры

06.08.2020 08:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На Эйфелевой башне погасили огни в память о погибших в Бейруте

В Париже в память о погибших погасли огни Эйфелевой башни. Иллюминацию главной достопримечательности страны отключили ровно в полночь.

Кипр уничтожил запасы аммиачной селитры

На фоне трагедии в Бейруте власти Кипра уничтожили запасы аммиачной селитры, которые хранились в стране на протяжении пяти лет. 8 тонн нитрата аммония изъяли в 2015 году в ходе спецоперации по предотвращению предполагаемого теракта в Ларнаке. Вещество вывезли и уничтожили на одном из полигонов. 

Бейрут - зона бедствия

Напомним, именно нитрат аммония стал веществом, которое взорвалось накануне на складе в порту Бейрута. Взрывной волной уничтожены и повреждены сотни домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Взрыв также привел к серьезному загрязнению воздуха. Об этом сообщает Гринпис. Такие пожары обычно выделяют большое количество загрязняющих газов, опасных для здоровья, в частности, оксиды азота.

 
 
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На Эйфелевой башне погасили огни в память о погибших в Бейруте В Париже в память о погибших погасли огни Эйфелевой башни. Иллюминацию главной...
 
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