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На фоне трагедии в Бейруте власти Кипра уничтожили запасы аммиачной селитры
06.08.2020 08:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На Эйфелевой башне погасили огни в память о погибших в БейрутеВ Париже в память о погибших погасли огни Эйфелевой башни. Иллюминацию главной достопримечательности страны отключили ровно в полночь.
Кипр уничтожил запасы аммиачной селитрыНа фоне трагедии в Бейруте власти Кипра уничтожили запасы аммиачной селитры, которые хранились в стране на протяжении пяти лет. 8 тонн нитрата аммония изъяли в 2015 году в ходе спецоперации по предотвращению предполагаемого теракта в Ларнаке. Вещество вывезли и уничтожили на одном из полигонов.
Бейрут - зона бедствияНапомним, именно нитрат аммония стал веществом, которое взорвалось накануне на складе в порту Бейрута. Взрывной волной уничтожены и повреждены сотни домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Взрыв также привел к серьезному загрязнению воздуха. Об этом сообщает Гринпис. Такие пожары обычно выделяют большое количество загрязняющих газов, опасных для здоровья, в частности, оксиды азота.
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На Эйфелевой башне погасили огни в память о погибших в Бейруте В Париже в память о погибших погасли огни Эйфелевой башни. Иллюминацию главной...
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