16 сотрудников порта Бейрута взяты под стражу по делу о взрыве

Источник материала: Tut.by

В Бейруте 16 сотрудников порта взяли под стражу по делу о взрыве нитрата аммония. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление судьи военного суда Ливана Фади Акики.



Фото: Reuters

По словам Акики, по делу были допрошены 18 сотрудников порта и таможни.

Накануне сообщалось , что в рамках расследования дела о взрыве многих сотрудников порта поместили под домашний арест.

Взрыв в ливанской столице прогремел 4 августа в районе порта. Его мощность сравнили с землетрясением магнитудой 4,5, разрушенными и покореженными оказались сотни домов. По последним данным, погибли более 130 человек, пострадали около 5 тысяч.

Глава МВД Ливана заявил, что взорвалась аммиачная селитра, передает телеканал Al Hadath . 2700 тонн конфискованной селитры хранились на одном из складов и сдетонировали во время проведения сварочных работ.