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16 сотрудников порта Бейрута взяты под стражу по делу о взрыве
07.08.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бейруте 16 сотрудников порта взяли под стражу по делу о взрыве нитрата аммония. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление судьи военного суда Ливана Фади Акики.
По словам Акики, по делу были допрошены 18 сотрудников порта и таможни.
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По делу были допрошены 18 сотрудников порта и таможни.
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